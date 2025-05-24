Швейцария вышла в финал ЧМ-2025, разгромив сборную Дании со счётом 7:0

Завершился матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Дании. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала швейцарская сборная со счётом 7:0 и вышла в финал турнира.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (дважды), Кен Егер, Денис Мальгин, Сандро Шмид, Дамьен Риа и Тайлер Мой.
Напомним, матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.
Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.
- 24 мая 2025
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