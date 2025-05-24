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Швейцария — Дания, результат матча 24 мая 2025, счет 7:0, 1/2 финала ЧМ по хоккею 2025

Швейцария вышла в финал ЧМ-2025, разгромив сборную Дании со счётом 7:0
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Завершился матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Дании. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала швейцарская сборная со счётом 7:0 и вышла в финал турнира.

ЧМ-2025 . 1/2 финала
24 мая 2025, суббота. 19:20 МСК
Швейцария
Окончен
7 : 0
Дания
1:0 Нидеррайтер (Мозер, Фиала) – 09:23     2:0 Егер (Кнак, Риа) – 12:47     3:0 Нидеррайтер (Мальгин, Кукан) – 17:23 (pp)     4:0 Мальгин (Майер) – 37:38     5:0 Шмид (Берчи, Зигенталер) – 44:48     6:0 Риа (Берчи) – 52:02     7:0 Мой (Шмид, Майер) – 53:26 (pp)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (дважды), Кен Егер, Денис Мальгин, Сандро Шмид, Дамьен Риа и Тайлер Мой.

Напомним, матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.

Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.

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