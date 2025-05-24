Определились финалисты чемпионата мира по хоккею — 2025

Сегодня, 24 мая, в Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. По итогам игрового дня определилась финальная пара турнира.

Чемпионат мира по хоккею — 2025, финал:

США — Швейцария.

Напомним, матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая. В игре за бронзовые медали встретятся национальные команды Швеции и Дании.

Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.