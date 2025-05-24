Швейцария — США: когда финал чемпионата мира по хоккею, во сколько начало

В воскресенье, 25 мая, в Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоится финальная игра между национальными командами Швейцарии и США.

В полуфинале Швейцария разгромила сборную Дании со счётом 7:0. Национальная команда США, в свою очередь, крупно обыграла Швецию со счётом 6:2.

Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.