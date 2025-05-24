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Швейцария — США: когда финал чемпионата мира по хоккею, во сколько начало

Швейцария — США: когда финал чемпионата мира по хоккею, во сколько начало
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В воскресенье, 25 мая, в Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоится финальная игра между национальными командами Швейцарии и США.

ЧМ-2025 . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале Швейцария разгромила сборную Дании со счётом 7:0. Национальная команда США, в свою очередь, крупно обыграла Швецию со счётом 6:2.

Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.

Календарь плей-офф ЧМ-2025
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