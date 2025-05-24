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Российский защитник «Вашингтона» Алексеев предстанет перед судом 11 июня

Российский защитник «Вашингтона» Алексеев предстанет перед судом 11 июня
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев предстанет перед судом 11 июня по обвинению в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, тюремного срока не будет, игроку грозит штраф до $ 250.

Ранее сообщалось, что Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллона. Отмечалось, что хоккеист принимал участие в драке около бара, был доставлен в тюрьму округа Арлингтон в районе Кортхаус в 4:19 утра в субботу, но был освобождён.

В минувшем розыгрыше плей-офф Алексеев принял участие в 10 матчах и не отметился результативными действиями. В регулярном чемпионате на его счету восемь игр.

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