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Александр Овечкин высказался о получении приза Марка Мессье

Александр Овечкин высказался о получении приза Марка Мессье
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал получение престижной награды НХЛ — приза Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе.

«Большое вам спасибо за то, что вручили мне эту награду. Я усердно работал в лиге, начиная с первого дня пребывания здесь. Этот сезон был просто адский. То, через что мы прошли в последние месяцы… Моя погоня за Гретцки… Это было действительно нечто особенное.

Мне посчастливилось играть с величайшими игроками. Фёдоров, Джейсон Арнотт, Майк Кнубл, Никлас Бекстрём, Джон Карлсон, мы выросли вместе. Я многому у них научился. Без них всё это было бы неосуществимо. Это были потрясающие 20 лет», — сказал Овечкин в эфире ESPN.

Отметим, что ранее Овечкин никогда не получал данную индивидуальную награду.

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки. На счету канадца 894 шайбы. У россиянина теперь — 897.

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