Владелец «Вашингтона» назвал справедливым решение наградить Овечкина призом Мессье

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис назвал справедливым решение наградить российского капитана «столичных» Александра Овечкина призом Марка Мессье.

«Поздравления нашему капитану Овечкину, обладателю приза Марка Мессье за лидерские качества. Более чем заслуженное признание для одного из лучших в истории на льду, вне льда, в раздевалке и в обществе. Влияние Ови на хоккей в Вашингтоне и окрестностях останется ощутимым», — написал Леонсис в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Александр Овечкин стал обладателем престижной награды НХЛ — приза Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе.