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Экс-игрок «Спартака» Людучин рассказал о нормальном общении с Гашеком

Экс-игрок «Спартака» Людучин рассказал о нормальном общении с Гашеком
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Людучин рассказал об общении с чешским бывшим вратарём Домиником Гашеком, с которым они вместе играли за красно-белых.

«Или 21, или 22 февраля Гашек прислал фотографию со своим сыном. Ему там 50 с чем-то, у него ребёнок. Мы общались. Один раз позвонил ему — он на велосипеде ехал. Говорит: «Да вот на велосипеде еду в соседний город — 130 км». Я говорю: красавчик. 22 февраля — последнее сообщение.

Прошёл месяц, прошло два — и недавно я ему написал. А меня кто-то попросил спросить у него номер. Я говорю: сейчас я ему напишу, разрешит — дам, не разрешит — нет. Я у него спросил, как дела. Он пишет через два–три дня: «Привет, всё нормально, туда-сюда. Как сам?» — как ни в чём не бывало.

Ну конечно, он там ругается на нас. Я понимаю, что многое — это политика. Что-то можно говорить, что-то нужно говорить для достижения каких-то целей. Не знаю, может, Доминик там будет президентом…» — сказал Людучин в подкасте «Настольный хоккей».

Гашек неоднократно выступал с жёсткой критикой России после начала спецоперации. Чех требовал от международных спортивных федераций отстранить атлетов с российским гражданством. Кроме того, он призывал руководство Национальной хоккейной лиги разорвать все контракты с российскими игроками.

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