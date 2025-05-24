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ЧМ по хоккею 2025: результаты 1/2 финала, календарь, сетка плей-офф

ЧМ по хоккею 2025: результаты 1/2 финала, календарь, сетка плей-офф
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Сегодня, 24 мая, в Швеции прошёл очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Всего состоялись два матча 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей 1/2 финала ЧМ-2025 по хоккею 24 мая:

Швеция — США — 2:6;
Швейцария — Дания — 7:0.

Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. Финальный матч и игра за третье место состоятся завтра, 25 мая.

Календарь плей-офф ЧМ-2025
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