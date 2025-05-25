Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марк Мессье – Овечкину: ты поддерживаешь и объединяешь людей вокруг себя

Марк Мессье – Овечкину: ты поддерживаешь и объединяешь людей вокруг себя
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье обратился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Ну что ж, нам всем выпала честь наблюдать за тобой в течение этих 20 лет. И для меня лично — видеть, как ты рос не только как игрок, но и как лидер: как стал капитаном, как стал обладателем Кубка Стэнли. Ты вовлёк всех в погоню за рекордом Гретцки в этом сезоне. И, на мой взгляд, это свидетельство настоящего лидера — того, как ты поддерживаешь и объединяешь людей вокруг себя. Это было очевидно в этом году. Когда я слышу, как твои партнёры по команде говорят о тебе, о том, какое значение ты имел для них как наставник и как лидер — эта твоя эволюция за 20 лет, должно быть, приносит тебе огромное удовлетворение», — приводит слова Мессье Russian Machine Never Breaks.

Ранее Овечкин получил престижную награду НХЛ — приз Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе.

Материалы по теме
Легенда НХЛ наградил Овечкина! Александр всё-таки выиграл личный приз в этом сезоне
Легенда НХЛ наградил Овечкина! Александр всё-таки выиграл личный приз в этом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android