Кочетков пропустил гол после рикошета от Орлова во время матча «Флорида» — «Каролина»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Флорида» открыла счёт в матче после рикошета российского защитника «Каролины» Дмитрия Орлова, от которого шайба вошла в ворота соотечественника Петра Кочеткова.

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На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». В предыдущем раунде «Каролина» в серии обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Флорида» прошла «Торонто Мэйпл Лифс».