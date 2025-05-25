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Кочетков пропустил гол после рикошета от Орлова во время матча «Флорида» — «Каролина»

Кочетков пропустил гол после рикошета от Орлова во время матча «Флорида» — «Каролина»
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
1 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Флорида» открыла счёт в матче после рикошета российского защитника «Каролины» Дмитрия Орлова, от которого шайба вошла в ворота соотечественника Петра Кочеткова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». В предыдущем раунде «Каролина» в серии обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Флорида» прошла «Торонто Мэйпл Лифс».

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