Голкипер «Каролины» Кочетков получил малый штраф за подножку в игре с «Флоридой»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский голкипер Пётр Кочетков получил двухминутное удаление за подножку на Эване Родригесе.

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Отметим, Кочетков пропустил единственную на данный момент шайбу после рикошета от соотечественника защитника Дмитрия Орлова.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». В предыдущем раунде «Каролина» в серии обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Флорида» прошла «Торонто Мэйпл Лифс».