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Голкипер «Каролины» Кочетков получил малый штраф за подножку в игре с «Флоридой»

Голкипер «Каролины» Кочетков получил малый штраф за подножку в игре с «Флоридой»
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
1 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский голкипер Пётр Кочетков получил двухминутное удаление за подножку на Эване Родригесе.

ВИДЕО

Отметим, Кочетков пропустил единственную на данный момент шайбу после рикошета от соотечественника защитника Дмитрия Орлова.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды». В предыдущем раунде «Каролина» в серии обыграла «Вашингтон Кэпиталз», а «Флорида» прошла «Торонто Мэйпл Лифс».

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