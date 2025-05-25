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Флорида Пантерз — Каролина Харрикейнз, результат матча 25 мая 2025, счёт 6:2, третий матч 1/2 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Флорида» крупно обыграла «Каролину» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли
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В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

В составе победителей дублями отметились Нико Миккола и Александр Барков (2+1). Ещё по разу отличились Йеспер Боквист (1+2) и Брэд Маршан. За гостей забивали Логан Стэнковен (1+1) и Сет Джарвис.

Защитник «пантер» Дмитрий Куликов (+2) очков не набрал. Российские игроки «ураганов» Дмитрий Орлов (-4), Андрей Свечников (-1) и Александр Никишин (-4) результативными действиями не отметились.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 23 броска в створ из 25 (92%). В составе «Каролины» в основном составе сыграл Пётр Кочетков, отразивший 22 из 28 бросков (78,6%).

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 26 на 27 мая мск.

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