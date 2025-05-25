«Флорида» крупно обыграла «Каролину» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).

В составе победителей дублями отметились Нико Миккола и Александр Барков (2+1). Ещё по разу отличились Йеспер Боквист (1+2) и Брэд Маршан. За гостей забивали Логан Стэнковен (1+1) и Сет Джарвис.

Защитник «пантер» Дмитрий Куликов (+2) очков не набрал. Российские игроки «ураганов» Дмитрий Орлов (-4), Андрей Свечников (-1) и Александр Никишин (-4) результативными действиями не отметились.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 23 броска в створ из 25 (92%). В составе «Каролины» в основном составе сыграл Пётр Кочетков, отразивший 22 из 28 бросков (78,6%).

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт также в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 26 на 27 мая мск.

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