Аарон Экблад повторил клубный рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ среди защитников

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев.

В составе «пантер» результативной передачей отметился защитник Аарон Экблад. Канадский хоккеист выступил ассистентом в эпизоде с голом Йеспера Боквиста в начале третьего периода, благодаря чему повторил клубный рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ среди защитников.

Аарон стал всего вторым игроком обороны за всю историю американского клуба в плей-офф, кому удалось добраться до карьерной отметки в 30 очков. В активе Экблада стало 30 (7+23) очков, в результате чего он сравнялся с Густавом Форслингом (8+22).