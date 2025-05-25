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Аарон Экблад повторил клубный рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ среди защитников

Аарон Экблад повторил клубный рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ среди защитников
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

В составе «пантер» результативной передачей отметился защитник Аарон Экблад. Канадский хоккеист выступил ассистентом в эпизоде с голом Йеспера Боквиста в начале третьего периода, благодаря чему повторил клубный рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ среди защитников.

Аарон стал всего вторым игроком обороны за всю историю американского клуба в плей-офф, кому удалось добраться до карьерной отметки в 30 очков. В активе Экблада стало 30 (7+23) очков, в результате чего он сравнялся с Густавом Форслингом (8+22).

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