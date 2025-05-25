Пётр Кочетков пропустил пять шайб за девять минут в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев.
Примечательно, что перед началом третьего периода счёт в матче был равным — 1:1. Но в первой половине заключительного в матче отрезка в ворота российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова влетело пять шайб подряд. В течение девяти минут и восемь секунд последовательно отличились Йеспер Боквист, Нико Миккола, дважды подряд Александр Барков и ещё раз Брэд Маршан.
В предыдущей встрече вратарь вышел на замену в третьем периоде, сменив основного голкипера команды Фредерика Андерсена. Отметим, что это был первый выход на лёд Кочеткова с 30 апреля. До того появления на льду в нынешнем плей-офф Кочетков ранее провёл два матча, сыграв ещё в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз».
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