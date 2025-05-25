Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пётр Кочетков пропустил пять шайб за девять минут в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ

Пётр Кочетков пропустил пять шайб за девять минут в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ
Пётр КОчетков
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

Примечательно, что перед началом третьего периода счёт в матче был равным — 1:1. Но в первой половине заключительного в матче отрезка в ворота российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова влетело пять шайб подряд. В течение девяти минут и восемь секунд последовательно отличились Йеспер Боквист, Нико Миккола, дважды подряд Александр Барков и ещё раз Брэд Маршан.

В предыдущей встрече вратарь вышел на замену в третьем периоде, сменив основного голкипера команды Фредерика Андерсена. Отметим, что это был первый выход на лёд Кочеткова с 30 апреля. До того появления на льду в нынешнем плей-офф Кочетков ранее провёл два матча, сыграв ещё в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз».

Материалы по теме
Пётр Кочетков будет стартовым вратарём «Каролины» в третьем матче серии с «Флоридой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android