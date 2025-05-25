«Каролина» проиграла 15 матчей подряд в финалах Востока, при Бриндаморе 11 поражений из 11

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали крупную победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).

Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало уже 15-м подряд. Последний раз американский клуб побеждал в матче финала Востока в 2006 году – в седьмой встрече серии с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 4-3).

После этого были 12 поражений подряд в трёх финалах конференции. В 2009 году команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» (0-4), в 2019-м – «Бостон Брюинз» (0-4), в 2023-м – «Флориде» (0-4). В 2025-м пока уступает снова «Флориде» (0-3), в результате чего серия поражений во встречах финалов конференций достигла отметки в 15 матчей.

Таким образом, при главном тренере Роде Бриндаморе у «Каролины» 11 поражений в 11 матчах в рамках финалов Востока. Интересно, что в серии 2009 года он выступал за «Харрикейнз» ещё как игрок, а тренировал команду Пол Морис, сейчас возглавляющий как раз «Флориду».