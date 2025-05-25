Маршан стал четвёртым действующим игроком НХЛ, забросившим 60+ шайб за карьеру в плей-офф

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали крупную победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).

Автором шестого гола «Флориды» в сегодняшнем матче стал нападающий Брэд Маршан. Для канадского форварда эта шайба стала 60-й в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом Маршан стал всего четвёртым действующим игроком НХЛ, забросившим 60+ шайб за карьеру в плей-офф.

На первом месте среди действующих игроков НХЛ располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (77), второе место занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (71), топ-3 замыкает его российский одноклубник Евгений Малкин (67).