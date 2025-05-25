Орлов и Никишин заработали по «-4» в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли — 2025

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:2. Российские защитники гостей Дмитрий Орлов и Александр Никишин провалили встречу.
Оба хоккеиста завершили матч с «Флоридой» с показателем полезности "-4". Ни один из них не записал по ходу матча на свой счёт результативных действий. Такой же показатель полезности у форварда «Харрикейнз» Тейлора Холла — это худший результат среди всех игроков сегодняшнего матча.
Напомним, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 27 мая.
Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»
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