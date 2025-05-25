Брэд Маршан повторил достижение Александра Овечкина в розыгрышах Кубка Стэнли

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали крупную победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).

Автором шестого гола «Флориды» в сегодняшнем матче стал нападающий Брэд Маршан. Для канадского форварда эта шайба стала 60-й в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом Маршан стал всего четвёртым действующим игроком НХЛ, забросившим 60+ шайб за карьеру в плей-офф.

При этом сегодня 37-летний форвард забросил 10-ю шайбу в матчах плей-офф НХЛ в ворота «Каролины». Ранее Маршан отправил 13 шайб в ворота «Торонто Мэйпл Лифс». В результате Маршан стал четвёртым действующим игроком НХЛ, забивавшим по 10+ голов в ворота двух клубов в матчах плей-офф.

В активе форвардов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби по три таких команды, тогда как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет на своём счету два таких клуба. Его достижение сегодня и повторил Маршан.