Свечников досрочно закончил третий матч с «Флоридой», у него 18 минут штрафа в серии
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Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников досрочно завершил третий матч полуфинала Кубка Стэнли-2025 с «Флоридой Пантерз» (2:6) из-за длительного удаления.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07 1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp) 2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29 3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26 4:1 Барков (Ткачук) – 46:55 5:1 Барков (Боквист) – 49:31 6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37 6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)
За чуть менее чем пять минут до окончания встречи нападающий устроил стычку с канадским форвардом хозяев Сэмом Беннеттом, в результате чего был наказан. Свечников в общей сложности по итогам этого эпизода получил 14 минут штрафа (2+2+10) за грубость, удар клюшкой и неспортивное поведение. Беннетт получил наказание 2+10. Его оштрафовали за удар клюшкой и неспортивное поведение.
Всего за три матча у Свечникова целых 18 минут штрафа. В первой и второй играх он удалялся на две минуты в каждой.
«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова
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