Свечников досрочно закончил третий матч с «Флоридой», у него 18 минут штрафа в серии

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников досрочно завершил третий матч полуфинала Кубка Стэнли-2025 с «Флоридой Пантерз» (2:6) из-за длительного удаления.

За чуть менее чем пять минут до окончания встречи нападающий устроил стычку с канадским форвардом хозяев Сэмом Беннеттом, в результате чего был наказан. Свечников в общей сложности по итогам этого эпизода получил 14 минут штрафа (2+2+10) за грубость, удар клюшкой и неспортивное поведение. Беннетт получил наказание 2+10. Его оштрафовали за удар клюшкой и неспортивное поведение.

Всего за три матча у Свечникова целых 18 минут штрафа. В первой и второй играх он удалялся на две минуты в каждой.

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова