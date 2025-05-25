Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников досрочно закончил третий матч с «Флоридой», у него 18 минут штрафа в серии

Свечников досрочно закончил третий матч с «Флоридой», у него 18 минут штрафа в серии
Комментарии

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников досрочно завершил третий матч полуфинала Кубка Стэнли-2025 с «Флоридой Пантерз» (2:6) из-за длительного удаления.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

За чуть менее чем пять минут до окончания встречи нападающий устроил стычку с канадским форвардом хозяев Сэмом Беннеттом, в результате чего был наказан. Свечников в общей сложности по итогам этого эпизода получил 14 минут штрафа (2+2+10) за грубость, удар клюшкой и неспортивное поведение. Беннетт получил наказание 2+10. Его оштрафовали за удар клюшкой и неспортивное поведение.

Всего за три матча у Свечникова целых 18 минут штрафа. В первой и второй играх он удалялся на две минуты в каждой.

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

Материалы по теме
«Сегодня он был на своей волне, и это не сработало». Тренер «Каролины» — о Свечникове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android