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Дмитрий Орлов сломал клюшку о ворота Петра Кочеткова после четвёртого пропущенного гола

Дмитрий Орлов сломал клюшку о ворота Петра Кочеткова после четвёртого пропущенного гола
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Сегодня утром, 25 мая, на льду арены «Амерант Банк Арена» в американском Санрайзе завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором между «Флорида Пантерз» крупно обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:2. После четвёртого пропущенного гола российский защитник гостей Дмитрий Орлов разбил клюшку о ворота «ураганов», которые защищал россиянин Пётр Кочетков.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

На 47-й минуте встречи финский форвард «пантер» Александр Барков отличился заброшенной шайбой, которая стала четвёртой для хозяев в этой встрече. Орлов уже не смог сдержать эмоций и в порыве гнева ударил клюшкой о ворота, после чего она сломалась напополам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом эпизода.

ВИДЕО

Напомним, Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-4». С таким же показателем игру закончили только двое — соотечественник Орлова и партнёр по звену Александр Никишин и форвард «ураганов» Тейлор Холл. Счёт в серии на данный момент 3-0 в пользу «пантер».

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