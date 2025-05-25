Дмитрий Орлов сломал клюшку о ворота Петра Кочеткова после четвёртого пропущенного гола

Сегодня утром, 25 мая, на льду арены «Амерант Банк Арена» в американском Санрайзе завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором между «Флорида Пантерз» крупно обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:2. После четвёртого пропущенного гола российский защитник гостей Дмитрий Орлов разбил клюшку о ворота «ураганов», которые защищал россиянин Пётр Кочетков.

На 47-й минуте встречи финский форвард «пантер» Александр Барков отличился заброшенной шайбой, которая стала четвёртой для хозяев в этой встрече. Орлов уже не смог сдержать эмоций и в порыве гнева ударил клюшкой о ворота, после чего она сломалась напополам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом эпизода.

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Напомним, Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-4». С таким же показателем игру закончили только двое — соотечественник Орлова и партнёр по звену Александр Никишин и форвард «ураганов» Тейлор Холл. Счёт в серии на данный момент 3-0 в пользу «пантер».

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