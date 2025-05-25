Дмитрий Орлов сломал клюшку о ворота Петра Кочеткова после четвёртого пропущенного гола

Сегодня утром, 25 мая, на льду арены «Амерант Банк Арена» в американском Санрайзе завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором между «Флорида Пантерз» крупно обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:2. После четвёртого пропущенного гола российский защитник гостей Дмитрий Орлов разбил клюшку о ворота «ураганов», которые защищал россиянин Пётр Кочетков.
На 47-й минуте встречи финский форвард «пантер» Александр Барков отличился заброшенной шайбой, которая стала четвёртой для хозяев в этой встрече. Орлов уже не смог сдержать эмоций и в порыве гнева ударил клюшкой о ворота, после чего она сломалась напополам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом эпизода.
Напомним, Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-4». С таким же показателем игру закончили только двое — соотечественник Орлова и партнёр по звену Александр Никишин и форвард «ураганов» Тейлор Холл. Счёт в серии на данный момент 3-0 в пользу «пантер».
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
- 25 мая 2025
-
06:35
-
06:22
-
06:18
-
06:10
-
06:06
-
05:55
-
05:53
-
05:36
-
05:24
-
04:40
-
04:18
-
02:25
- 24 мая 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:16
-
23:06
-
22:54
-
22:16
-
22:02
-
21:54
-
21:12
-
20:58
-
20:12
-
19:34
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:18
-
18:04
-
17:56
-
17:45