Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Барков повторил рекорд Финляндии в плей-офф НХЛ 40-летней давности

Александр Барков повторил рекорд Финляндии в плей-офф НХЛ 40-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали крупную победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

В составе «Флориды» 3 (2+1) результативными действиями отметился нападающий Александр Барков. Финский форвард достиг отметки в 15 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему повторил национальный рекорд в плей-офф НХЛ 40-летней давности.

Александр стал всего вторым игроком в истории НХЛ, родившимся в Финляндии, кому удавалось набирать 15+ очков на протяжении трёх подряд розыгрышей Кубка Стэнли (2023 — 2025). Ранее подобным достижением ещё в прошлом веке отметился его соотечественник Яри Курри (1983 — 1985).

Материалы по теме
«Определяющие игроки эпохи». 7 россиян, которых введут в Зал славы хоккея
«Определяющие игроки эпохи». 7 россиян, которых введут в Зал славы хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android