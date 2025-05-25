Александр Барков повторил рекорд Финляндии в плей-офф НХЛ 40-летней давности

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали крупную победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).

В составе «Флориды» 3 (2+1) результативными действиями отметился нападающий Александр Барков. Финский форвард достиг отметки в 15 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему повторил национальный рекорд в плей-офф НХЛ 40-летней давности.

Александр стал всего вторым игроком в истории НХЛ, родившимся в Финляндии, кому удавалось набирать 15+ очков на протяжении трёх подряд розыгрышей Кубка Стэнли (2023 — 2025). Ранее подобным достижением ещё в прошлом веке отметился его соотечественник Яри Курри (1983 — 1985).