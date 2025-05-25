Пётр Кочетков установил личный антирекорд за карьеру в плей-офф НХЛ

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали крупную победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).
В двух первых играх серии основным вратарём «Харрикейнз» был Фредерик Андерсен, сегодня оставшийся в запасе. В третьем матче серии в воротах «ураганов» сыграл Пётр Кочетков, для которого эта встреча обернулась установлением личного антирекорда в плей-офф НХЛ.
25-летний россиянин отразил 22 из 28 бросков по воротам (78,6%), в том числе 8 из 13 (61,5%) в третьем периоде. Шесть пропущенных шайб за матч – личный антирекорд Кочеткова в плей-офф НХЛ. Ранее в кубковых матчах он пропускал максимум четыре гола (с ним это происходило трижды).
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