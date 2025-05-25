Сергей Бобровский вплотную приблизился к Туукке Раску по победам в плей-офф НХЛ

В ночь с 24 на 25 мая мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился третий матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали крупную победу с результатом 6:2 и выигрывают в серии со счётом 3-0 (5:2, 5:0, 6:2).
36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский продолжает находиться на чистом 19-м месте среди вратарей НХЛ по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли за карьеру. Сегодняшняя победа над «Харрикейнз» в третьей игре полуфинала плей-офф НХЛ (6:2) стала для Бобровского 56-й в 109 матчах плей-офф.
Ближайшей целью для россиянина является показатель бывшего голкипера «Бостон Брюинз» Туукки Раска. Финский вратарь завершил карьеру в НХЛ на отметке в 57 выигранных матчей (из 104) в плей-офф НХЛ. Поэтому уже следующая победа позволит Бобровскому догнать Раска и выйти на 18-е место в истории североамериканской лиги по победам в матчах плей-офф.
Рекорд НХЛ принадлежит Патрику Руа — 151 выигранный матч Кубка Стэнли из 247.
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