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Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в третьем матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 109-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.

Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды».

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Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: