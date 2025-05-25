Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в третьем матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 109-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.
Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.
На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
- 25 мая 2025
-
08:10
-
07:59
-
07:45
-
07:20
-
07:00
-
06:35
-
06:22
-
06:18
-
06:10
-
06:06
-
05:55
-
05:53
-
05:36
-
05:24
-
04:40
-
04:18
-
02:25
- 24 мая 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:16
-
23:06
-
22:54
-
22:16
-
22:02
-
21:54
-
21:12
-
20:58
-
20:12
-
19:34
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:42
-
18:35