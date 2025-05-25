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Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в плей-офф НХЛ

Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в плей-офф НХЛ
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в третьем матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). Таким образом, 36-летний голкипер приблизился к другому российскому вратарю — Андрею Василевскому из «Тампа-Бэй Лайтнинг» по числу матчей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 109-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.

Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды».

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