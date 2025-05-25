Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бриндамор раскритиковал лидеров «Каролины» за поражение в третьем матче серии с «Флоридой»

Бриндамор раскритиковал лидеров «Каролины» за поражение в третьем матче серии с «Флоридой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор раскритиковал лидеров команды за поражение в третьем матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:6).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

«Я думаю, что сегодня мы играли лучше в первой половине матча. Потом мы начали терять шайбы, это не то, что нам нужно делать. Никто так не делает. Я был очень удивлён этим. Вы не можете этого делать в любое время сезона. В предсезонной игре это будет стоить вам победы, а против этой команды вы теряете шайбу и позволяете убежать в контратаку? Тогда забудьте о победе. Мы знаем это. Это было действительно деморализующе, потому что игра была близкой. У нас было несколько хороших шансов, но, опять же, мы должны забивать голы, когда у нас есть такие возможности, чтобы выйти вперёд в счёте, иначе против них просто очень тяжело играть.

Четверо новичков в составе не могут быть вашими лучшими игроками. Этого просто не может быть. Сегодня у нас было несколько ребят, которые, по-моему, не смогли сыграть так, как им нужно в это время сезона. Джордан Стаал и Мартинок не могут быть нашими лучшими игроками. Так не может быть всегда, они и так являются ими каждую игру. Нам нужно было получить больше от некоторых ребят в команде», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

«Флорида» ведёт в серии со счётом 3-0 и находится в одной победе от выхода в третий подряд финал Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Жуткий «концерт» россиян из «Каролины». «Флорида» — в одном шаге от очередного финала НХЛ!
Видео
Жуткий «концерт» россиян из «Каролины». «Флорида» — в одном шаге от очередного финала НХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android