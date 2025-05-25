Бриндамор раскритиковал лидеров «Каролины» за поражение в третьем матче серии с «Флоридой»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор раскритиковал лидеров команды за поражение в третьем матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:6).

«Я думаю, что сегодня мы играли лучше в первой половине матча. Потом мы начали терять шайбы, это не то, что нам нужно делать. Никто так не делает. Я был очень удивлён этим. Вы не можете этого делать в любое время сезона. В предсезонной игре это будет стоить вам победы, а против этой команды вы теряете шайбу и позволяете убежать в контратаку? Тогда забудьте о победе. Мы знаем это. Это было действительно деморализующе, потому что игра была близкой. У нас было несколько хороших шансов, но, опять же, мы должны забивать голы, когда у нас есть такие возможности, чтобы выйти вперёд в счёте, иначе против них просто очень тяжело играть.

Четверо новичков в составе не могут быть вашими лучшими игроками. Этого просто не может быть. Сегодня у нас было несколько ребят, которые, по-моему, не смогли сыграть так, как им нужно в это время сезона. Джордан Стаал и Мартинок не могут быть нашими лучшими игроками. Так не может быть всегда, они и так являются ими каждую игру. Нам нужно было получить больше от некоторых ребят в команде», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

«Флорида» ведёт в серии со счётом 3-0 и находится в одной победе от выхода в третий подряд финал Кубка Стэнли.