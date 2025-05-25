Бобровский назвал ключевой фактор уверенной победы «Флориды» в 3-м матче с «Каролиной»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победном третьем матче в серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу «пантер».

«Фанаты на домашнем стадионе очень помогают в таких матчах. Они гонят нас вперёд», — приводит слова Бобровского пресс-служба «пантер».

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Флоридой» и «Каролиной» состоится также в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 26 на 27 мая мск. В случае победы «Пантерз» может выйти во второй финал Кубка Стэнли подряд.

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