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Бобровский назвал ключевой фактор уверенной победы «Флориды» в 3-м матче с «Каролиной»

Бобровский назвал ключевой фактор уверенной победы «Флориды» в 3-м матче с «Каролиной»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победном третьем матче в серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу «пантер».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

«Фанаты на домашнем стадионе очень помогают в таких матчах. Они гонят нас вперёд», — приводит слова Бобровского пресс-служба «пантер».

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Флоридой» и «Каролиной» состоится также в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 26 на 27 мая мск. В случае победы «Пантерз» может выйти во второй финал Кубка Стэнли подряд.

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