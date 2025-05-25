Бобровский назвал ключевой фактор уверенной победы «Флориды» в 3-м матче с «Каролиной»
Поделиться
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победном третьем матче в серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу «пантер».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07 1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp) 2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29 3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26 4:1 Барков (Ткачук) – 46:55 5:1 Барков (Боквист) – 49:31 6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37 6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)
«Фанаты на домашнем стадионе очень помогают в таких матчах. Они гонят нас вперёд», — приводит слова Бобровского пресс-служба «пантер».
Четвёртый матч полуфинальной серии между «Флоридой» и «Каролиной» состоится также в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) в ночь с 26 на 27 мая мск. В случае победы «Пантерз» может выйти во второй финал Кубка Стэнли подряд.
Материалы по теме
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
Комментарии
- 25 мая 2025
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:10
-
07:59
-
07:45
-
07:20
-
07:00
-
06:35
-
06:22
-
06:18
-
06:10
-
06:06
-
05:55
-
05:53
-
05:36
-
05:24
-
04:40
-
04:18
-
02:25
- 24 мая 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:16
-
23:06
-
22:54
-
22:16
-
22:02
-
21:54
-
21:12
-
20:58
-
20:12
-
19:34