«Верим, что у нас ещё есть шанс». Лидер «Каролины» — о 0-3 в серии с «Флоридой»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:6). Третий период «ураганы» проиграли со счётом 1:5.
«Мы можем играть намного лучше, чем в третьем периоде. До этого момента ничего особенного не происходило ни в одну, ни в другую сторону. У обеих команд было несколько моментов, не так уж много. Это дало нам шанс выиграть матч, но в третьем периоде всё пошло не так. Мы плохо обращались с шайбой, они заставили нас заплатить за ошибки, и игра была окончена.
Очевидно, завтра мы рассмотрим, что мы сделали хорошо и плохо в этой игре. Верим, что у нас ещё есть шанс. Соберём всё, что у нас есть, и бросим им вызов в следующей игре. Никакого завтрашнего мышления, есть только одна игра», — цитирует Ахо пресс-служба клуба.
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