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«Верим, что у нас ещё есть шанс». Лидер «Каролины» — о 0-3 в серии с «Флоридой»

«Верим, что у нас ещё есть шанс». Лидер «Каролины» — о 0-3 в серии с «Флоридой»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:6). Третий период «ураганы» проиграли со счётом 1:5.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

«Мы можем играть намного лучше, чем в третьем периоде. До этого момента ничего особенного не происходило ни в одну, ни в другую сторону. У обеих команд было несколько моментов, не так уж много. Это дало нам шанс выиграть матч, но в третьем периоде всё пошло не так. Мы плохо обращались с шайбой, они заставили нас заплатить за ошибки, и игра была окончена.

Очевидно, завтра мы рассмотрим, что мы сделали хорошо и плохо в этой игре. Верим, что у нас ещё есть шанс. Соберём всё, что у нас есть, и бросим им вызов в следующей игре. Никакого завтрашнего мышления, есть только одна игра», — цитирует Ахо пресс-служба клуба.

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