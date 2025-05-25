Ротенберг показывал «лайки», спартаковцы обливались шампанским. Фото чемпионства в МХЛ
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24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» завершился седьмой, решающий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025, в котором местный МХК «Спартак» принимал на своём льду санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу красно-белых, которые выиграли финальную серию 4-3 и стали обладателем Кубка Харламова.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Иван Рябов (дважды), Макар Насретдинов, Степан Тарасенко, Егор Варюшкин (дважды). В составе гостей отличились Матвей Короткий и Никита Сураев.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «СКА-1946» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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