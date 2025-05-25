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Капитан «Каролины» обратился к «хоккейным богам» после поражения в 3-м матче с «Флоридой»

Капитан «Каролины» обратился к «хоккейным богам» после поражения в 3-м матче с «Флоридой»
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Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал заявил, что игроки команды должны заслужить благословение «хоккейных богов», чтобы обыграть «Флориду Пантерз». В третьем матче серии «ураганы» уступили со счётом 2:6 и теперь находятся в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

«Были некоторые неудачные моменты на протяжении всей серии. Думаю, когда у нас были возможности забить гол, соперник в следующей атаке забрасывал шайбу нам в ответ. Мы хотели бы, чтобы хоккейные боги сравняли счёт в какой-то момент, но мы также сами должны работать над этим. Просто так не получить хорошие отскоки, если вы не работаете для них, не создаёте импульс и не изматываете соперника. В конце концов, такие возможности появляются, но я не думаю, что мы делаем достаточно, чтобы получить эти несколько отскоков, которые помогут нам двигаться дальше», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.

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