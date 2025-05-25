Капитан «Каролины» обратился к «хоккейным богам» после поражения в 3-м матче с «Флоридой»

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал заявил, что игроки команды должны заслужить благословение «хоккейных богов», чтобы обыграть «Флориду Пантерз». В третьем матче серии «ураганы» уступили со счётом 2:6 и теперь находятся в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли.
«Были некоторые неудачные моменты на протяжении всей серии. Думаю, когда у нас были возможности забить гол, соперник в следующей атаке забрасывал шайбу нам в ответ. Мы хотели бы, чтобы хоккейные боги сравняли счёт в какой-то момент, но мы также сами должны работать над этим. Просто так не получить хорошие отскоки, если вы не работаете для них, не создаёте импульс и не изматываете соперника. В конце концов, такие возможности появляются, но я не думаю, что мы делаем достаточно, чтобы получить эти несколько отскоков, которые помогут нам двигаться дальше», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.
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