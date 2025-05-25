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Капитан «Флориды» Барков рассказал об атмосфере внутри команды по ходу плей-офф

Капитан «Флориды» Барков рассказал об атмосфере внутри команды по ходу плей-офф
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков отметил высокий уровень уверенности игроков команды по ходу серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Третий матч серии остался за «пантерами» со счётом 6:2. «Флорида» находится в одной победе от третьего подряд финала Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

«Мы выходим на игру, точно зная, что нам нужно делать. Мы, очевидно, играем с действительно хорошей командой, и у них тоже будут свои моменты. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными. Они очень хорошо атаковали во втором периоде, и Боб нам очень помог. В третьем периоде мы взяли инициативу в свои руки. Сейчас наш уровень уверенности высок, все в команде веселятся и получают удовольствие от игры», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

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