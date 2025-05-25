Капитан «Флориды» Барков рассказал об атмосфере внутри команды по ходу плей-офф

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков отметил высокий уровень уверенности игроков команды по ходу серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Третий матч серии остался за «пантерами» со счётом 6:2. «Флорида» находится в одной победе от третьего подряд финала Кубка Стэнли.

«Мы выходим на игру, точно зная, что нам нужно делать. Мы, очевидно, играем с действительно хорошей командой, и у них тоже будут свои моменты. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными. Они очень хорошо атаковали во втором периоде, и Боб нам очень помог. В третьем периоде мы взяли инициативу в свои руки. Сейчас наш уровень уверенности высок, все в команде веселятся и получают удовольствие от игры», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.