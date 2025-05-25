Маршан — о 3-0 в серии с «Каролиной»: пока не думаем о финале и готовы играть семь матчей

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал победу в третьем матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). «Флорида» находится в одной победе от третьего подряд финала Кубка Стэнли.

«Мы пока не думаем о финале. Мы готовы играть семь матчей в этой серии. Самое главное в нашей команде то, что мы действительно хорошо умеем сосредотачиваться на том, что нам нужно делать, оставаться в настоящем моменте и не смотреть вперёд. Вы не можете начать смотреть вперёд. Это очень опасная игра», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии состоится вновь на домашней площадке «Пантерз» в ночь на 27 мая.