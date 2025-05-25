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Маршан — о 3-0 в серии с «Каролиной»: пока не думаем о финале и готовы играть семь матчей

Маршан — о 3-0 в серии с «Каролиной»: пока не думаем о финале и готовы играть семь матчей
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал победу в третьем матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). «Флорида» находится в одной победе от третьего подряд финала Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07     1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp)     2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29     3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26     4:1 Барков (Ткачук) – 46:55     5:1 Барков (Боквист) – 49:31     6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37     6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)    

«Мы пока не думаем о финале. Мы готовы играть семь матчей в этой серии. Самое главное в нашей команде то, что мы действительно хорошо умеем сосредотачиваться на том, что нам нужно делать, оставаться в настоящем моменте и не смотреть вперёд. Вы не можете начать смотреть вперёд. Это очень опасная игра», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии состоится вновь на домашней площадке «Пантерз» в ночь на 27 мая.

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