Экс-игрок НХЛ: если бы у игроков «Каролины» была гордость, они бы не играли 4-й матч

Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Райан Уитни раскритиковал игроков «Каролины Харрикейнз» за третье подряд поражение в серии с «Флоридой Пантерз» (2:6, 0-3). Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало уже 15-м подряд. Последний раз американский клуб побеждал в матче финала Востока в 2006 году – в седьмой встрече серии с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 4-3).

«Флорида — большая проблема, но разве можно воспринимать эту «Каролину» серьёзно? Их снова обыграют всухую, это смешно. Если бы у «Харрикейнз» была хоть капля гордости или уважения к хоккею, они бы сдались и не стали бы играть четвертый матч», — написал Уитни в соцсети.