Экс-тафгай НХЛ: я играл в обороне, как Орлов в третьем матче серии с «Флоридой»
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Бывший тафгай НХЛ Пол Биссоннетт остался недоволен игрой российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова в третьем матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:6, 0-3). Первый гол «пантер» был забит после рикошета от россиянина, который завершил матч с отрицательным показателем полезности «-4».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миккола (Родригес, Барков) – 12:07 1:1 Стэнковен (Бёрнс, Котканиеми) – 34:51 (pp) 2:1 Боквист (Родригес, Экблад) – 41:29 3:1 Миккола (Беннетт, Ткачук) – 46:26 4:1 Барков (Ткачук) – 46:55 5:1 Барков (Боквист) – 49:31 6:1 Маршан (Лунделль, Боквист) – 50:37 6:2 Джарвис (Стэнковен, Ахо) – 51:01 (pp)
«Если вам интересно, почему меня перевели из защитника в нападающего, то это потому, что я играл в защите, как сегодня вечером это делал Дмитрий Орлов», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 27 мая.
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