Экс-тафгай НХЛ: я играл в обороне, как Орлов в третьем матче серии с «Флоридой»

Бывший тафгай НХЛ Пол Биссоннетт остался недоволен игрой российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова в третьем матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:6, 0-3). Первый гол «пантер» был забит после рикошета от россиянина, который завершил матч с отрицательным показателем полезности «-4».

«Если вам интересно, почему меня перевели из защитника в нападающего, то это потому, что я играл в защите, как сегодня вечером это делал Дмитрий Орлов», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 27 мая.