Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил ФК «Зенит» со 100-летним юбилеем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил футбольный клуб «Зенит» и его болельщиков со 100-летним юбилеем. В завершившемся сезоне РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и впервые за шесть лет остался с серебряными медалями.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» и его болельщиков со 100-летним юбилеем! Особые поздравления – тренерам, игрокам и руководству клуба, на плечах которых ответственность за результат и перспективы клуба. Спасибо болельщикам, заполняющим один из лучших футбольных стадионов страны. И, конечно, генеральному партнёру клуба ПАО «Газпром», Алексею Борисовичу Миллеру, которые делают невероятно много для развития всего российского спорта. Мы в СКА равняемся на «Зенит», и все успехи в хоккее достигнуты на примере наших футбольных коллег и друзей.

История «Зенита» и СКА неразрывно связана общей любовью к городу. В послевоенные годы ленинградские атлеты, тренеры и энтузиасты, не делясь на виды спорта, вместе восстанавливали страну. Многие из них защищали честь города и на поле, и на льду, заложив основу той особой связи, что навсегда скрепила СКА и «Зенит». Мы не просто соседи, а часть одной большой спортивной семьи, чьи традиции стали символом ленинградского и петербургского характера.

Уверен, что вторая сотня лет станет для «Зенита» ещё насыщеннее, ярче и успешнее. Впереди у клуба ещё множество побед, титулов и звёздных воспитанников. С юбилеем, «Зенит»!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, ФК «Краснодар» завершил сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России.