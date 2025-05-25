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«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Егором Алановым

«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Егором Алановым
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 24-летним защитником Егором Алановым. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, срок соглашения рассчитан на два года.

В 65 играх регулярного чемпионата прошлого сезона защитник набрал 12 очков — забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+1» и заблокировал 78 бросков. В плей-офф игрок обороны сыграл семь матчей, отдал результативную передачу и заблокировал 18 бросков соперника.

Всего на счету Егора 269 матчей в КХЛ и 61 набранное очко — 10 заброшенных шайб и 51 голевая передача.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

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