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Михаил Мальцев поздравил хоккеистов МХК «Спартак» с завоеванием Кубка Харламова

Михаил Мальцев поздравил хоккеистов МХК «Спартак» с завоеванием Кубка Харламова
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев поздравил хоккеистов МХК «Спартак» с завоеванием Кубка Харламова. В финальной серии плей-офф МХЛ красно-белые в семи матчах обыграли «СКА-1946» и стали двукратными обладателями главного трофея лиги.

«Искренне болел за всех ребят молодёжки, кого подтягивали в основу по ходу сезона, и за своего лайнмэйта по плей-офф КХЛ Серёгу Лукьянцева. 103 матча за сезон — просто машина. После возвращения из Америки открыл в себе эту потребность делиться с молодыми опытом про жизнь и про хоккей. Вспоминал свои разговоры со старшими во время первого плей-офф за СКА, что как на меня действовало. Видел его состояние, поэтому морально-эмоциональными не грузил, чтобы его не придавило, а больше получал удовольствие от первого опыта кубковых матчей на Кубок, проникался уровнем. Рад за него, что этот настрой перенёс дальше и забрал большой трофей. Поздравляю всех ребят с таким началом карьеры. Это важно. Свой проигранный финал МХЛ вспоминаем до сих пор с пацанами», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

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