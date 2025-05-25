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Хоккейный клуб СКА поздравил ФК «Зенит» со 100-летним юбилеем

Хоккейный клуб СКА поздравил ФК «Зенит» со 100-летним юбилеем
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Хоккейный клуб СКА поздравил футбольный клуб «Зенит» со 100-летним юбилеем. В завершившемся сезоне РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и впервые за шесть лет остался с серебряными медалями.

«Вековой юбилей футбольного символа Северной Столицы! Хоккейный клуб СКА поздравляет «Зенит» со 100-летием! Самая титулованная команда России, без которой невозможно представить спортивную историю Ленинграда и Санкт-Петербурга. Клуб, чьё имя золотом вписано в спортивную летопись страны. Пусть следующие 100 лет будут ещё ярче, ещё успешнее! С праздником!» — говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

Напомним, ФК «Краснодар» завершил сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России.

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