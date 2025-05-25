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Кожевников: пожелаю «Локомотиву» пореже выцеживать и побольше играть от души

Кожевников: пожелаю «Локомотиву» пореже выцеживать и побольше играть от души
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике стиль игры «Локомотива». Ярославский клуб впервые выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1).

«Я поздравляю «Локомотив» и самое главное – замечательный российский город Ярославль, столицу Нечерноземья. У моей родной Пензы особое отношение к этому городу на Волге, мы много лет состязаемся в любви к хоккею. Но стиль чемпиона не полностью наш, российский. Мне не очень нравится вот эта постоянная игра по счёту и сворачивание в оборону. Возьмите последний матч финала – 1:0 и сразу перестраховка, игра на сохранение. Челябинск сравнял – и тут же «Локомотив» резко прибавляет. Стоп, так зачем вы притормаживали?

Пожелаю чемпиону в следующем сезоне пореже выцеживать и побольше играть от души. Не случайно называл в прессе «Локомотив» атомным поездом. Но не надо постоянно глушить реактор, атакующий потенциал у хоккея Ярославля огромный!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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