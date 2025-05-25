Швеция — Дания: онлайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 16:20
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В воскресенье, 25 мая, в Швеции пройдёт заключительный игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 16:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоится матч за третье место между национальными командами Швеции и Дании. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2025 . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании.
Напомним, в финальном матче ЧМ встретятся сборные Швейцарии и США.
Комментарии
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