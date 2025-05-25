Швеция — Дания: онлайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 16:20

В воскресенье, 25 мая, в Швеции пройдёт заключительный игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 16:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоится матч за третье место между национальными командами Швеции и Дании. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании.

Напомним, в финальном матче ЧМ встретятся сборные Швейцарии и США.