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Майоров: горжусь тем, как сейчас расцветает мой родной «Спартак»

Майоров: горжусь тем, как сейчас расцветает мой родной «Спартак»
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, легендарный воспитанник московского «Спартака» Борис Александрович Майоров поздравил хоккеистов МХК «Спартак» с завоеванием Кубка Харламова. В финальной серии плей-офф МХЛ красно-белые в семи матчах обыграли «СКА-1946» и стали двукратными обладателями главного трофея лиги.

«Я испытываю самые замечательные эмоции от победы наших парней! Мы вместе с группой ветеранов «Спартака» переживали за них с трибун арены в Сокольниках, и мы счастливы! У нас всех сейчас общая большая радость от такого долгожданного успеха. Успех наших ребят – это заслуга всей команды, тренеров, персонала и, конечно же, руководства клуба! Благодаря президенту клуба Олегу Леонидовичу Усачёву построена очень эффективная вертикаль всей системы «Спартака». Отлично работает менеджмент по подбору не только хоккеистов, но ещё и подбору персонала и тренеров. И когда всё работает слаженно, как единый механизм, то приходят вот такие большие успехи.

Наши молодые ребята уже вовсю играют в основе – посмотрите, как хорошо играет в последние годы наш фарм-клуб, воскресенский «Химик», который уже брал чемпионство и сейчас снова борется за Кубок! Я сейчас очень горжусь тем, как расцветает мой родной «Спартак». И, конечно, большое спасибо всем болельщикам, ведь на любой арене России они всегда с нами!» — цитирует Майорова пресс-служба клуба.

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