Нападающий Владислав Михайлов покинет московское «Динамо». По информации агентства Winners, которое представляет интересы игрока, стороны договорились об уходе 24-летнего форварда. Рассматриваются различные варианты с обменом на другого хоккеиста или на денежную компенсацию.

Минувший сезон Михайлов провёл в ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург и набрал 5 (3+2) очков за 37 матчей при показателе полезности «+1».

Всего в составе московского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге Михайлов провёл 167 матчей с учётом плей-офф и набрал 17 очков — забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.