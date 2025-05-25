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Нападающий Владислав Михайлов покинет московское «Динамо»

Нападающий Владислав Михайлов покинет московское «Динамо»
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Нападающий Владислав Михайлов покинет московское «Динамо». По информации агентства Winners, которое представляет интересы игрока, стороны договорились об уходе 24-летнего форварда. Рассматриваются различные варианты с обменом на другого хоккеиста или на денежную компенсацию.

Минувший сезон Михайлов провёл в ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург и набрал 5 (3+2) очков за 37 матчей при показателе полезности «+1».

Всего в составе московского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге Михайлов провёл 167 матчей с учётом плей-офф и набрал 17 очков — забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.

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