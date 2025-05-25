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Капитан «Далласа» заявил, что был бы рад видеть травму Макдэвида в серии с «Эдмонтоном»

Капитан «Далласа» заявил, что был бы рад видеть травму Макдэвида в серии с «Эдмонтоном»
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Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал грязный поступок защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелла Нурса, ударившего клюшкой по ноге лидеру «звёзд» Роопе Хинцу во втором матче серии. Финский форвард получил травму, а его участие в третьем матче серии находится под вопросом. За свой удар Нурс получил лишь две минуты штрафа.

«Нам это не понравилось. Я бы хотел увидеть, как Макдэвид покидает площадку подобным образом», — цитирует Бенна пресс-служба клуба.

Ранее главный тренер «Далласа» Питер Дебур заявил, что если бы подобный удар нанесли капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, то нарушитель получил бы удаление до конца матча.

Третий матч серии состоится вечером 25 мая в 22:00 мск. Счёт в серии 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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