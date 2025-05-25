Здено Хара и Хенрик Лундквист были включены в Зал славы международного хоккея

Вратарь Хенрик Лундквист, защитник Здено Хара, форварды Франс Нильсен и Давид Выборны были включены в Зал славы Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба ИИХФ. Торжественная церемония прошла в Стокгольме (Швеция).

К этой четвёрке присоединились Кай Хиетаринта из Финляндии в категории «Основатели», а также хоккеистки Ким Мартин Хассон из Швеции и Вики Сунохара из Канады.

Лундквист провёл в НХЛ 887 матчей, в которых он одержал 459 побед при 91,8% отражённых бросков, а также пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру. В 2012 году 39-летний голкипер стал обладателем «Везина Трофи» (лучший голкипер НХЛ), а в 2009, 2011, 2012 и 2018 годах принимал участие в Матче всех звёзд. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Швеции, а в 2014-м взял серебро Олимпиады. В 2017 году Лундквист стал чемпионом мира.

Хара большую часть своей карьеры провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году. Словацкий защитник становился серебряным призёром чемпионата мира в 2000 и 2012 годах. Со сборной Европы защитник выигрывал серебро на последнем Кубке мира по хоккею в 2016 году. Всего же на счету Здено Хары 25 сезонов и 1680 матчей в НХЛ, в которых он набрал 680 (209+471) очков.