Швейцария — США: онлайн-трансляция финального матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 21:20

Сегодня, 25 мая, в Швеции пройдёт заключительный игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоится финальная игра между национальными командами Швейцарии и США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В полуфинале Швейцария разгромила сборную Дании со счётом 7:0. Национальная команда США, в свою очередь, крупно обыграла Швецию со счётом 6:2.

Отметим, что группу А ЧМ-2025 выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. На четвёртом месте расположилась сборная Дании.