Браташ: Пётр Воробьёв сломал стереотип, что выигрывают те, у кого состав лучше

Советский и российский хоккеист и тренер Олег Браташ оценил работу с заслуженным тренером России Петром Воробьёвым, под руководством которого он выступал за ярославское «Торпедо» в 1996 году.

«Я считаю Петра Ильича в чём-то революционером. Он сломал стереотип, что выигрывают те, кто сильнее на бумаге, у кого состав лучше. Своей работой он показал, что можно побеждать более сильных соперников. Это был его первый сезон в Ярославле. Естественно, к нам — игрокам — уверенность приходила постепенно. Было тяжело, не всем нравилась высокая требовательность тренера. Кто-то обижался, кто-то капризничал, но большинство ребят, закусив удила, всё выполняли и работали. Потом, когда мы увидели, какие это приносит плоды, появилась уверенность в возможность победы.

Если разложить всю игру на простейшие составляющие, окажется, что она состоит из единоборств. То есть один игрок противоборствует другому. Стало быть, кто выигрывает эти единоборства, выигрывает и всё остальное. Этот подход на тренировку умения эффективно действовать в условиях плотной и жёсткой борьбы был очень конкретным и давал результат. Но нужно учесть, что тогдашние правила способствовали более эффективной игре при разрушении», — цитирует Браташа официальный сайт КХЛ.