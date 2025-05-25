Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ОКР не получал никаких уведомлений от МОК об участии сборной России по хоккею в ОИ-2026

ОКР не получал никаких уведомлений от МОК об участии сборной России по хоккею в ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский комитет России не получал никаких новых уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии сборной России на Играх-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

«МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решён позднее», — говорится в официальном сообщении ФХР.

Ранее SVT Sport привёл слова главы Международной федерации хоккея на льду Люка Тардифа. Он заявил, что на основании договорённостей между ИИХФ и МОК было принято решение о недопуске российской команды до Олимпиады и что ОКР получил об этом уведомление.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.

Материалы по теме
ФХР отреагировала на новости о недопуске сборной России до ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android