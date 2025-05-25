ОКР не получал никаких уведомлений от МОК об участии сборной России по хоккею в ОИ-2026

Олимпийский комитет России не получал никаких новых уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии сборной России на Играх-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

«МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решён позднее», — говорится в официальном сообщении ФХР.

Ранее SVT Sport привёл слова главы Международной федерации хоккея на льду Люка Тардифа. Он заявил, что на основании договорённостей между ИИХФ и МОК было принято решение о недопуске российской команды до Олимпиады и что ОКР получил об этом уведомление.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.