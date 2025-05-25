Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин поздравил МХК «Спартак» с победой в Кубке Харламова и выделил одного игрока

Шестёркин поздравил МХК «Спартак» с победой в Кубке Харламова и выделил одного игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин разместил видео с поздравлением в адрес МХК «Спартак» с завоеванием Кубка Харламова. В финальной серии плей-офф МХЛ красно-белые в семи матчах обыграли «СКА-1946» и стали двукратными обладателями главного трофея лиги.

«Ребят, всем привет! поздравляю вас с победой, вы огромные молодцы, что довели дело до конца. Наслаждайтесь этой победой, наслаждайтесь званием чемпионов.

Хотел бы выделить игру вашего вратаря Ярослава Кузьменко. Ты красавец, провёл великолепный плей-офф. Желаю тебе не останавливаться на достигнутом.

Отдыхайте, хорошего вам лета и хорошей подготовки к сезону», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном пресс-службой МХК «Спартак».

Шестёркин является чемпионом МХЛ 2014 года в составе МХК «Спартак».

Материалы по теме
Михаил Мальцев поздравил хоккеистов МХК «Спартак» с завоеванием Кубка Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android