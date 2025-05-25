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Шестёркин поздравил МХК «Спартак» с победой в Кубке Харламова и выделил одного игрока

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин разместил видео с поздравлением в адрес МХК «Спартак» с завоеванием Кубка Харламова. В финальной серии плей-офф МХЛ красно-белые в семи матчах обыграли «СКА-1946» и стали двукратными обладателями главного трофея лиги.

«Ребят, всем привет! поздравляю вас с победой, вы огромные молодцы, что довели дело до конца. Наслаждайтесь этой победой, наслаждайтесь званием чемпионов.

Хотел бы выделить игру вашего вратаря Ярослава Кузьменко. Ты красавец, провёл великолепный плей-офф. Желаю тебе не останавливаться на достигнутом.

Отдыхайте, хорошего вам лета и хорошей подготовки к сезону», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном пресс-службой МХК «Спартак».

Шестёркин является чемпионом МХЛ 2014 года в составе МХК «Спартак».