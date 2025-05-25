Президент IIHF: сборная России по хоккею не будет допущена до участия в Олимпиаде-2026

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборная России по хоккею не будет допущена до участия в олимпийском турнире 2026 года.

«Олимпийский комитет России получил эту новость. Мы ясно дали понять, что именно МОК должен уведомить российский комитет, и они это сделали. Мы хотим, чтобы МОК официально сообщил об этом», — сказал Тардиф в эфире шведского телеканала SVT Sport.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что Олимпийский комитет России не получал никаких новых уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии сборной России на Играх-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо.