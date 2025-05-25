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Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на слова Тардифа о недопуске России на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на слова Тардифа о недопуске России на ОИ-2026
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, легенда московского «Спартака» Борис Майоров прокомментировал заявление президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о недопуске сборной России по хоккею до участия в олимпийском турнире 2026 года.

— Что думаете о заявлении Люка Тардифа, который подтвердил, что сборная России не будет допущена до Олимпиады-2026?
— Как он мог подтвердить это? Ну не знаю. Может быть, он бежит вперёд паровоза. А если спецоперация через два месяца закончится, что он будет делать? Я бы с выводами не торопился, допускать или не допускать. Потом, не он-то решает. Решает Международный олимпийский комитет, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что Олимпийский комитет России не получал никаких новых уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии сборной России в Играх-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо.

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