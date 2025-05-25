Сборная Швеции победила Данию и стала бронзовым призёром ЧМ-2025 по хоккею
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На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею завершился матч за третье место между национальными командами Швеции и Дании. Игра закончилась уверенной победой шведской сборной со счётом 6:2.
ЧМ-2025 . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
6 : 2
Дания
1:0 Баклунд (Ларссон, Линдхольм) – 25:16 2:0 Баклунд (Хейнеман, Линдхольм) – 29:50 3:0 Юханссон (Сандин, Карлссон) – 37:09 4:0 Рэймонд – 42:55 (sh) 4:1 Олесен (Огор, Бруггиссер) – 43:15 (pp) 4:2 Элерс (Олесен, Труэ) – 46:02 5:2 Юханссон (Баклунд, Зибанеджад) – 48:25 (pp) 6:2 Зибанеджад (Карлссон, Густафссон) – 55:03
Первые четыре шайбы забросили шведы. Отличились Микаэль Баклунд (дважды), Маркус Юханссон и Лукас Рэймонд. Датчане ответили точными бросками в исполнении Ника Олесена и Николая Элерса. После этого Маркус Юханссон оформил дубль, а Мика Зибанеджад поставил победную точку.
Сборная Швеции стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025, повторив прошлогоднее достижение на ЧМ-2024. Всего на счету шведов 18 бронзовых наград мировых первенств.
Напомним, в финальном матче ЧМ встретятся сборные Швейцарии и США.
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