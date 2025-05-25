Сборная Швеции победила Данию и стала бронзовым призёром ЧМ-2025 по хоккею

На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею завершился матч за третье место между национальными командами Швеции и Дании. Игра закончилась уверенной победой шведской сборной со счётом 6:2.

Первые четыре шайбы забросили шведы. Отличились Микаэль Баклунд (дважды), Маркус Юханссон и Лукас Рэймонд. Датчане ответили точными бросками в исполнении Ника Олесена и Николая Элерса. После этого Маркус Юханссон оформил дубль, а Мика Зибанеджад поставил победную точку.

Сборная Швеции стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025, повторив прошлогоднее достижение на ЧМ-2024. Всего на счету шведов 18 бронзовых наград мировых первенств.

Напомним, в финальном матче ЧМ встретятся сборные Швейцарии и США.